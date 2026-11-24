Путин включил телеведущую Тутту Ларсен в СПЧ
Телеведущую Тутту Ларсен (Татьяну Романенко) Владимир Путин включил в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий указ появился на портале опубликования правовых актов.
В обновленный состав Совета вошли:
- академик РАН, директор медико-генетического научного центра имени Бочкова, президент Ассоциации медицинских генетиков России Сергей Куцев;
- директор и главврач Центральной клинической больницы Святителя Алексия Алексей Заров;
- журналист, телеведущая Татьяна Романенко (Тутта Ларсен);
- вице-президент СРО «Национальная ассоциация „Союз психотерапевтов и психологов“ Анна Данилова.
Из СПЧ также исключили врача-невролога Яна Власова, главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева, режиссера Александра Сокурова и адвоката Владимира Ряховского.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал вернуть в школы экзамены по всем ключевым предметам.
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