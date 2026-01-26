В СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение
Глава СПЧ Фадеев предложил исключать из школы за неудовлетворительное поведение
Российские школы должны получить право отчислять учеников в случае неудовлетворительной оценки за поведение. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, его слова привело РИА «Новости».
По его словам, подобных хулиганов не так много, но они влияют на отношение к педагогам и общественную среду.
«Теоретически такая возможность в законе сегодня предусмотрена, а фактически — нет. И это вопрос, будем ли добиваться, чтобы школа могла хулигана отчислить. Я считаю, что да», — сказал Фадеев.
Глава СПЧ добавил, что участники дискуссии считают, что в будущем оценка поведения школьника должна влиять на поступление в университет.
«Каждое нападение на педагога должно быть наказано, например, отчислением из школы. Вокруг этого сегодня ведется дискуссия», — заключил глава СПЧ.
Ранее депутат Ольга Пилипенко назвала хорошей идею о введении оценок за поведение в школах.