В СПЧ предложили отчислять школьников за плохое поведение

Российские школы должны получить право отчислять учеников в случае неудовлетворительной оценки за поведение. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, подобных хулиганов не так много, но они влияют на отношение к педагогам и общественную среду.

«Теоретически такая возможность в законе сегодня предусмотрена, а фактически — нет. И это вопрос, будем ли добиваться, чтобы школа могла хулигана отчислить. Я считаю, что да», — сказал Фадеев.

Глава СПЧ добавил, что участники дискуссии считают, что в будущем оценка поведения школьника должна влиять на поступление в университет.

«Каждое нападение на педагога должно быть наказано, например, отчислением из школы. Вокруг этого сегодня ведется дискуссия», — заключил глава СПЧ.

Ранее депутат Ольга Пилипенко назвала хорошей идею о введении оценок за поведение в школах.