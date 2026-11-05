Глава СПЧ Фадеев предупредил об опасности доверия данным ИИ

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил об опасности слишком высокого доверия к искусственному интеллекту. Об этом он сказал в интервью корреспонденту RT .

По его мнению, главная угроза заключается в том, что многие начинают считать нейросети более компетентными, чем живые специалисты. Фадеев отметил, что люди проявляют слишком высокую степень доверия к информации, которую генерирует искусственный интеллект.

Ранее эксперт Марина Одинова также предостерегла от использования ответов нейросетей как единственного основания при принятии решений в сфере здоровья, права, инвестиций, налогов и безопасности.