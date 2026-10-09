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    Путин заявил о больших успехах стран СНГ в случае отказа от торговых барьеров

    Фото: РИА «Новости»

    Государства СНГ могут добиться серьезных успехов в случае отказа от торговых барьеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран Содружества в узком составе.

    «Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать барьеры», — сказал президент.

    Он отметил, что национальные ограничения только тормозит рост торговли в Содружестве.

    Ранее стало известно, что в связи с трудностями в международных расчетах и острой конкуренцией российские компании столкнулись с рекордной задолженностью со стороны партнеров из стран СНГ.

    Россия активно наращивает торговлю со странами Глобального Юга и ближнего зарубежья. Чтобы конкурировать с Турцией и Китаем, она предоставляет более длительные отсрочки по платежам.

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