Путин заявил о больших успехах стран СНГ в случае отказа от торговых барьеров

Государства СНГ могут добиться серьезных успехов в случае отказа от торговых барьеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран Содружества в узком составе.

«Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать барьеры», — сказал президент.

Он отметил, что национальные ограничения только тормозит рост торговли в Содружестве.

Ранее стало известно, что в связи с трудностями в международных расчетах и острой конкуренцией российские компании столкнулись с рекордной задолженностью со стороны партнеров из стран СНГ.

Россия активно наращивает торговлю со странами Глобального Юга и ближнего зарубежья. Чтобы конкурировать с Турцией и Китаем, она предоставляет более длительные отсрочки по платежам.