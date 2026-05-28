Путин: целые профессии могут исчезнуть из-за внедрения компьютерного разума

Многие профессии могут исчезнуть по мере внедрения искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС.
По словам главы государства, сейчас ИИ уже заменяет сотрудников младшего звена во многих компаниях.
Ранее генеральный директор переводческой компании Николай Куликов рассказал, что в сервисных отраслях искусственный интеллект все чаще берет на себя рутинные задачи, которые раньше выполнял специалист.
В то же время Папа римский Лев XIV в своей первой энциклике призвал «разоружить» искусственный интеллект, сделав его более дружелюбным по отношению к человеку и освободив от монополистического контроля.
