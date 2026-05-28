Путин: целые профессии могут исчезнуть из-за внедрения компьютерного разума

Многие профессии могут исчезнуть по мере внедрения искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил ТАСС .

По словам главы государства, сейчас ИИ уже заменяет сотрудников младшего звена во многих компаниях.

Ранее генеральный директор переводческой компании Николай Куликов рассказал, что в сервисных отраслях искусственный интеллект все чаще берет на себя рутинные задачи, которые раньше выполнял специалист.

В то же время Папа римский Лев XIV в своей первой энциклике призвал «разоружить» искусственный интеллект, сделав его более дружелюбным по отношению к человеку и освободив от монополистического контроля.