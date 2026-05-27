Гендир переводческой компании Куликов отметил тренд на ИИ в сервисных отраслях

В условиях экономического давления региональные компании все чаще обращаются к искусственному интеллекту для сокращения издержек. Подробнее рассказал генеральный директор переводческой компании Николай Куликов в беседе с «ФедералПресс» .

По его словам, для выживания малые и микро- предприятия используют различные стратегии, включая переориентацию персонала на новые задачи и более глубокое изучение возможностей ИИ.

«Дополнительное обучение работников — в первую очередь на цифровом направлении и в области ИИ — становится не опцией, а необходимостью», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в сервисных отраслях искусственный интеллект все чаще берет на себя рутинные задачи, которые раньше выполнял специалист. Человек же теперь контролирует и редактирует результаты работы ИИ. Это позволяет сохранить команду даже при сокращении бюджетов.