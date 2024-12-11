Путин согласился с тем, что ИИ не должен заменять учителей

Путин: ИИ должен не заменять учителей, а дополнять их

Искусственный интеллект должен не заменять учителей, а дополнять их. С этим утверждением согласился президент России Владимир Путин во время выступления на международной конференции по ИИ.

«Здесь полностью с этим согласен. Наверное, наступит какой-то момент когда-то, а может быть даже довольно скоро, когда эта грань тоже сотрется», — добавил глава государства.

Технологии ИИ за прошедший год преобразили облик ряда отраслей, рассказал Путин. Российский лидер привел в пример область креативных индустрий, где, казалось бы, человек с его чувством гармонии и прекрасного был незаменим.

По словам президента, Россия поможет другим государствам в сфере нейросетей и будет использовать достижения партнеров. Власти приглашают к работе с искусственным интеллектом специалистов из разных уголков мира, добавил Путин.