Технологии ИИ за год преобразили облик целых отраслей

За прошедший год технологии искусственного интеллекта преобразили облик целых отраслей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на международной конференции по ИИ.

Глава государства привел в пример сферу креативных индустрий. Раньше казалось, что в этой отрасли человек с его чувством гармонии и прекрасного абсолютно незаменим, напомнил президент.

Путин также высказался о роли искусственного интеллекта в обработке данных к прямой линии. По словам президента, возможности нейросети не только облегчат его работу, но и помогут ответить на запросы россиян.

Конференция по ИИ и машинному обучению проходит в Москве с 11 по 13 декабря. В мероприятии участвуют представители бизнеса из России, КНР, ОАЭ, Индонезии и Индии. Перед началом пленарного заседания Путин посетил выставку, посвященную развитию технологий генеративного ИИ.