Путин рассказал о генетическом коде россиян

Россияне делают все необходимое для победы, поскольку это у них в крови. Об этом в ходе посещения курильского острова Итуруп заявил президент Владимир Путин.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал главе государства, что даже в самых отдаленных местах на встречах с жителями «население говорит — „все для победы“.

«Такие у нас люди. Генетический код победителя», — отметил Путин.

До этого президент провел совещание по вопросам безопасности, а днем ранее Путин с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг» в Южно-Сахалинске наблюдал за финальной стадией учений Тихоокеанского флота. Глава государства поужинал с экипажем крейсера и лично поблагодарил военных за организацию учений.

Кроме того, он посетил походный храм и музей боевой славы ракетного крейсера «Варяг». По словам президента, морская пехота способна выполнить любые задачи, а ее бойцы действуют профессионально, дерзко и героически.