Путин поздравил калининградцев с 80-летним юбилеем области

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калиниградской области с 80-летием с даты ее основания. Об это сообщила пресс-служба Кремля.

«Самый западный регион России по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов, трудолюбием, щедростью души и гостеприимством жителей», — отметил глава государства.

По его словам, в регионе уделяют внимание как развитию промышленности, сельского хозяйства, новых технологий, так и сбережению богатого культурного наследия, образовательным, просветительским, творческим инициативам.

Путин напомнил, что не так давно Музею Мирового океана присвоили статус особо ценного объекта культурного наследия народов России.

Президент подчеркнул, что у Калининградской области серьезный потенциал для привлечения крупных инвестиций.

Ранее Путин поддержал обращение губернатора Алексея Беспрозванных о поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона.