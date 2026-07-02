Путин поддержал просьбу главы Калининградской области о топливе и авиабилетах

Президент Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

По словам Пескова, сегодня во время беседы с президентом глава региона поднимал эту тему, и Путин поддержал обращение. Также президент одобрил просьбу о выделении средств на субсидированные авиабилеты для жителей области — это традиционная форма поддержки.

Кроме того, поддержку получила инициатива о приобретении дополнительных паромов для Калининграда.

«Все эти темы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента России», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Накануне Путин обсудил с членами Совета безопасности экономическое развитие Калининградской области.