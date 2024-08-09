Путин подписал закон о ежемесячной доплате инвалидам и пенсионерам

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей инвалидам I группы и россиянам старше 80 лет. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Указанная выплата будет назначаться автоматически.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила в интервью RT, что мера позволит увеличить число получателей почти вдвое.

«То есть сегодня эти деньги тоже выплачиваются, но они выплачиваются в том случае, если инвалид представит лицо, за ним ухаживающее», — пояснила депутат.

С 2025 года страховые пенсии по старости в России будут индексироваться дважды. С 1 октября 2024 года денежное довольствие военных пенсионеров составит 89,32%. Но на этом останавливаться не будут.

При этом отсутствие официальной информации о трудовом стаже может оказать негативное влияние на размер будущей пенсии, рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева. Скромные пенсии получат те, кто не был официально устроен.