Стало известно, кто из россиян получит самую маленькую пенсию

Доцент Мирзабалаева: скромные пенсии получат те, кто не был официально устроен

Отсутствие официальной информации о трудовом стаже может оказать негативное влияние на размер будущей пенсии. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По словам эксперта, чем больше человек работает без официального трудового стажа, тем меньше будет его пенсия.

«Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость», — подчеркнула Мирзабалаева.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело. Закон об индексации пенсий работающим пожилым россиянам вступит в силу с января 2025 года.