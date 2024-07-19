В Госдуме рассказали о двойной индексации пенсий в 2025 году

В России страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды, начиная с 2025 года. Об этом РИА «Новости» рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды. С 1 февраля 2025 года на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля», — заявила она.

Февральская индексация позволит правильно оценить реальное значение инфляции за предыдущий год. Важно, чтобы процент индексации оказался не ниже ее роста. Кроме того, с апреля по-прежнему будут индексироваться социальные пенсии.

По словам депутата, пенсии работающих пенсионеров проиндексируют по тем же правилам, что и для неработающих. Их также дополнительно увеличат на достигнутый за прошлый год работы уровень пенсионных коэффициентов, но не более чем на три балла.

Если говорить о военных пенсий, то с 1 октября 2024 года денежное довольствие (ДД) пенсионеров составит 89,32%, «что в принципе отделяет на чуть более чем 10 баллов от стопроцентной индексации». Депутат добавила, что на этом не будут останавливаться, поэтому ДД также вырастет на реальное значение инфляции в следующем году.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.