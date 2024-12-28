Путин подписал закон о пожизненном заключении за вооруженный мятеж

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию вооруженного мятежа и участие в нем вплоть до пожизненного лишения свободы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Если мятеж привел к гибели людей или другим серьезным последствиям, то его организаторов и участников ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет и штрафа в размере от 500 тысяч рублей. Также в таком случае им может грозить пожизненное заключение.

Кроме того, закон устанавливает ответственность для иностранцев и лиц без гражданства, оказывающих помощь противнику на территории России. За такие действия им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей. Также закон лишает террористов и мятежников возможности выйти по условно-досрочному освобождению.

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