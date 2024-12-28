Путин подписал закон о специальных счетах для иностранных агентов

Президент Владимир Путин подписал закон о специальных счетах для иноагентов, на которые будут зачисляться доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспорта и процентов по вкладам. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Деньгами с этих счетов иноагенты смогут воспользоваться только после того, как с них снимут этот статус.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон «запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали».

Ранее у основателя и бессменного лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, эмигрировавшего в 2022 году и активно критикующего специальную военную операцию, насчитали около 70 объектов недвижимости в России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.