Уголовные дела добровольцев будут рассматривать в военных судах

Президент России Владимир Путин подписал закон о том, что гражданские, административные и уголовные дела, связанные с добровольцами, будут рассматривать в военных судах. Информация об этом появилась на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно новому законопроекту, к компетенции военных судов теперь будут относиться дела участников добровольческих формирований или исключенных из них граждан.

Теперь военные суды будут рассматривать гражданские и административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод, охраняемых законом интересов добровольцев.

Авторами инициативы стала группа депутатов, в числе которых глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.