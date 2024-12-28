Уголовные дела добровольцев будут рассматривать в военных судах

Президент России Владимир Путин подписал закон о том, что гражданские, административные и уголовные дела, связанные с добровольцами, будут рассматривать в военных судах. Информация об этом появилась на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно новому законопроекту, к компетенции военных судов теперь будут относиться дела участников добровольческих формирований или исключенных из них граждан.
Теперь военные суды будут рассматривать гражданские и административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод, охраняемых законом интересов добровольцев.
Авторами инициативы стала группа депутатов, в числе которых глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
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