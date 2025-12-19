Пекарня из Люберец почти вдвое увеличила выручку после прямой линии с Путиным

Подмосковная пекарня «Машенька» в Люберцах стала известной на всю страну после прямой линии президента России Владимира Путина. За день прибыль в заведении увеличилась в два раза, сообщил NEWS.ru.

В разговоре с журналистами школьница, в честь которой родители назвали пекарню, рассказала, что обычно с 13:00 до 16:00 по московскому времени выручка составляет около 20 тысяч рублей. Однако в пятницу, 19 декабря, этот показатель вырос до 35 тысяч рублей.

Ажиотаж вокруг заведения появился после прямого эфира «Итогов года с Владимиром Путиным». Теперь владельцы пекарни хотят специально для президента испечь каравай, который подают при встрече гостей.

Во время прямой линии предприниматель из Люберец попросил Путина уменьшить налоги, чтобы пекарня могла продолжить свою работу. Глава государства пообещал обсудить с правительством меры поддержки небольших предприятий. Путин попросил взамен угостить его чем-нибудь вкусненьким из пекарни.