Путин обсудил с Совбезом экономическое развитие Калининградской области

Президент России Владимир Путин в среду провел оперативное совещание с членами Совета безопасности и обсудил вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В повестке вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с социальных вопросов», — сказал Путин и предоставил слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В прошлый раз глава государства собирал совещание Совбеза в четверг, 25 июня. Тогда президент обсудил с участниками встречи обеспечение внутренней стабильности и безопасности, а также отношения с ближайшими соседями.

Путин регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Повестку мероприятий он традиционно обозначает сам.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал европейских членов НАТО «взломать» Калининград и уничтожить все военные базы.