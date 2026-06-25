Путин обсудил с Совбезом вопросы внутренней безопасности и отношения с соседями

Президент России Владимир Путин в четверг в формате видеоконференции обсудил на встрече с постоянными членами Совбеза вопросы внутренней безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С докладами выступили глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников. Также участники совещания затронули тему отношений страны с соседями.

На встрече также присутствовали глава правительства Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава СВР Сергей Нарышкин и помощник президента Николай Патрушев.

В прошлый раз глава государства проводил совещание с членами Совбеза 19 июня. Тогда участники обсудили вопросы внешней политики.