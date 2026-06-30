Психолог объяснил, откуда берется тревога перед свадьбой

Предсвадебный мандраж часто возникает из-за неуверенности в отношениях, страха ошибиться с выбором партнера и нехватки опыта принятия важных решений. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова в интервью «Газете.Ru» .

По ее словам, тревога может появляться даже при сильных чувствах к партнеру. Причиной нередко становится травматичный опыт: ссоры родителей, развод или другие события, из-за которых человек подсознательно боится повторения сценария.

Наумова посоветовала в момент тревоги остановиться, занять удобное положение, отделить факты от домыслов и понять, какие чувства человек испытывает на самом деле. Тем, кто сомневается перед браком, она рекомендовала личную терапию.

«Очень важно поговорить со своим партнером, рассказать о своих чувствах и состоянии. Искренний диалог способствует тому, что любую сложность можно урегулировать», — отметила психолог.

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