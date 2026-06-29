Руководитель событийного агентства Акимова сообщила о снижении количества пышных свадеб более чем на 50%

Свадебный рынок России трансформируется: пышные застолья уходят на второй план, а им на смену приходят камерные ужины и безалкогольные вечеринки. Эксперты отмечают сокращение расходов и изменение предпочтений молодоженов. Руководитель событийного агентства «Лавка чудес» Екатерина Акимова сообщила в беседе с KP.RU о снижении количества пышных торжеств более чем на 50%.

Если раньше в выходные у агентства могло быть по три-четыре мероприятия со средним чеком в три миллиона рублей, то сейчас летние субботы нередко пустуют.

Средний формат современной свадьбы — это уютная вечеринка на 25–35 родственников и близких друзей. Бюджеты также уменьшились: если в прошлом году средний чек на организацию торжества «под ключ» составлял около трех миллионов рублей, то сейчас пары готовы потратить около 2–2,5 миллионов (и это с учетом подорожания услуг).

Организатор мероприятий Павел Воронцов подтвердил, что пары экономят, но при этом стремятся сделать свадьбу качественной и запоминающейся. Некоторые пары просто расписываются в ЗАГСе и уезжают в путешествие, решив не закатывать пир.

Руководитель агентства Dubova Events Юлия Дубова отметила, что рынок расслоился, а с тамадой в традиционном понимании покончено. В премиум-сегменте запрос на эмоции не изменился, но появились строгие соглашения о неразглашении даже для гостей — люди хотят приватности и не желают, чтобы их личный праздник становился контентом для соцсетей без их контроля.