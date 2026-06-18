Пропавший в Таиланде уроженец Тюмени Максим Павлов вышел на связь

Уроженец Тюмени Максим Павлов, который пропал в Таиланде после поездки к бывшей девушке, нашелся. Об этом сообщила 360.ru его знакомая.

«Про все сложно сказать, но я в порядке. Нет повода для волнений», — написал ей Максим. Она связалась с ним в Instagram*. Подробности своего исчезновения мужчина не пояснил.

Брат вышедшего на связь россиянина Павел в комментарии 360.ru заявил, что с родственником все хорошо.

«С ним в порядке все. Все в порядке», — заявил брат Максима.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 33-летний повар, два года живший и работавший в Паттайе, уехал к бывшей девушке в Бангкок и перестал выходить на связь.

Брат Максима Павел рассказал 360.ru, что родственники не знали, где он находится, и планировали обращаться в полицию и консульство.

О девушке семья также не знала: брат признался, что впервые услышал о ней из публикаций. По данным канала, она страдает игровой зависимостью.

На прошлой неделе в Канаде бесследно исчезла чемпионка России по художественной гимнастике Елизавета Сороковая.

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