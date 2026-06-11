В Канаде исчезла чемпионка России по художественной гимнастике

Чемпионка России по художественной гимнастике Елизавета Сороковая бесследно пропала в Канаде. Об этом сообщила основатель центра поддержки развития спорта «Выше облаков» Кира Протасова в интервью с канадской гимнасткой Патрицией Беззубенко на YouTube-канале .

По словам Протасовой, к ней обратились по поводу исчезновения спортсменки.

«Я прилетела, позвонила — телефон не отвечает. На самом деле, очень страшная пока для нас ситуация», — сказала основательница центра.

Она выразила надежду, что родственники пропавшей обратятся в консульство и пообещала выразить содействие.

«Либо если связь уже есть, то, пожалуйста, напишите нам, потому что мы переживаем реально», — добавила Протасова.

Беззубенко заявила, что ее тоже спрашивали о чемпионке России. Однако связь с ней пропала.

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