Российский повар пропал в Бангкоке после поездки к бывшей девушке

В Таиланде пропал уроженец Тюмени Максим Павлов, который работал поваром в Паттайе. Об этом в беседе с 360.ru сообщил его брат Павел.

По данным телеграм-канала Baza, 33-летний россиянин поехал в Бангкок к бывшей девушке, страдающей игровой зависимостью, после чего перестал выходить на связь.

Брат пропавшего рассказал, что пока не обладает никакой достоверной информацией о его местонахождении. О девушке, к которой поехал Максим, он узнал только из публикаций, так как тот никогда не рассказывал о ней.

Павел пояснил, что брат около двух лет живет и работает поваром в Таиланде. Сейчас родственники пытаются разобраться в произошедшем и планируют делать официальные запросы. Брат отметил, что ему неизвестно, обращались ли уже знакомые Максима в полицию или российское консульство в Бангкоке. Родные надеются на скорейшее обнаружение пропавшего.

В начале июня в Таиланде пропала 25-летняя москвичка, лишившаяся там работы и денег.