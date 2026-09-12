Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае могут возобновить в сентябре

РИА «Новости»: поиски пропавших Усольцевых могут возобновить в конце сентября

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края осенью 2025 года, могут возобновить в конце сентября. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Поиски Усольцевых могут возобновить на местности предполагаемой пропажи в 20-х числах сентября», — заявил собеседник агентства.

Предыдущий масштабный этап поисковой операции прошел в июне, однако результатов он не принес.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились 28 сентября 2025 года к горе Буратинка неподалеку от поселка Кутурчин и не вернулись. С ними была собака корги.

В качестве основной версии следствие рассматривало несчастный случай, но и не исключало криминальный характер исчезновения.