Пропавшая в Турции россиянка с 10-летним сыном вернулась домой

Найденные на границе Турции и Сирией россиянка Дарья Лучкина с сыном вернулись в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Лучкина с сыном вернулись в Россию», — отметил он.

32-летняя гражданка России с 10-летним сыном Максимом вылетели 17 октября из Москвы в Турцию. В аэропорту Стамбула они сели в частную машину и уехали в неизвестном направлении. Мать Лучкиной рассказала 360.ru, что узнала о спасении родных на съемках передачи у Андрея Малахова.

В начале декабря жительница Екатеринбурга приехала отдохнуть с семилетней дочерью на остров Пхукет. О пропаже матери и девочки стало известно после экскурсии.