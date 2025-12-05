Россиянка и ее дочь пропали после экскурсии в Таиланде

Екатеринбурженка и ее семилетняя дочка уехали в Таиланд и пропали

Жительница Екатеринбурга приехала отдохнуть с семилетней дочерью на остров Пхукет. О пропаже россиянок стало известно после экскурсии, сообщило Ura.ru.

Женщина планировала отметить день рожденья дочери. Семья остановилась в отеле Karon Village Hotel на Пхукете. В понедельник, 1 декабря, мать и дочь поехали на экскурсию по островам. Спустя время они перестали отвечать на звонки и выходить на связь в мессенджерах.

Сейчас поисками россиянок занимаются полиция, волонтеры и местные жители. Турагент заявил, что ничего не знает об их местонахождении. Беседа с гидом и сотрудниками отеля также не дала результатов.

В ближайшее время в отель приедут знакомые пропавшей женщины, чтобы выяснить возвращалась ли туристка в номер после экскурсии и остались ли ее вещи в отеле.

Ранее стало известно о спасении исчезнувшей больше месяца назад в Турции москвички и ее 10-летнего сына. Женщину, которую могли завербовать, нашли на границе с Сирией.