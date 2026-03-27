Проявили мужество и героизм. Путин рассказал о награжденных росгвардейцах

Путин: за 10 лет более 380 тысяч сотрудников Росгвардии удостоены госнаград

Бойцы Росгвардии проявили мужество и профессионализм, обеспечивая безопасность страны. За 10 лет существования структуры более 380 тысяч ее сотрудников удостоились госнаград, сообщил президент Владимир Путин на торжественном мероприятии в Кремле. Его выступление опубликовала пресс-служба администрации.

«Знаю, что за участие в боевых действиях, за проявленный героизм и личное мужество награждены десятки тысяч росгвардейцев, а всего за эти 10 лет государственных и ведомственных наград удостоены более 380 тысяч ваших коллег, боевых товарищей», — сказал он.

Президент поздравил сотрудников с Днем войск Национальной гвардии. Он напомнил, что 10 лет назад в состав Федеральной службы войск Национальной гвардии вошли офицеры и гражданские, работавшие в спецподразделениях, ОМОН, СОБР, органах вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы и других структур. Она постепенно развивалась и стала надежным звеном в обеспечении безопасности россиян.

Президент отметил вклад офицеров, сражающихся в зоне СВО. Бойцы находятся на боевых позициях на огневых рубежах.