Глава Мособлдумы поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Росгвардия по праву считается надежной опорой государства. С такими словами обратился в честь юбилея ведомства председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в своем телеграм-канале .

Он отметил, что подмосковные подразделения ведомства работают слаженно и профессионально. Отдельно Брынцалов поблагодарил тех, кто сейчас проходит службу в зоне СВО.

«Мы гордимся каждым из вас, верим в нашу победу и ждем вас домой невредимыми», — подчеркнул он.

Указ о создании Росгвардии президент Владимир Путин подписал 5 апреля 2016 года. Однако ее профессиональный праздник отмечают 27 марта — в память о том, что именно в этот день в 1811 году император Александр I создал Корпус внутренней стражи. Ранее это был День внутренних войск МВД.

К поздравлениям присоединились и другие известные люди: так, телеведущий Леонид Якубович даже прочитал стихотворение своего сочинения.