Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений

Президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию праведной борьбой за мирное и безопасное будущее. Об этом он заявил в ходе своего выступления на торжественном вечере по случаю десятилетия Росгвардии в Государственном Кремлевском дворце. Слова обращения опубликовали на сайте Кремля .

По словам главы государства, российские воины в эту самую минуту находятся на боевых позициях на огневых рубежах и уверенно ведут трудную боевую работу.

«Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное историческое право нашего народа говорить на родном языке, чтить своих предков — подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Росгвардия должна сделать все возможное, чтобы минимизировать ущерб от преступных вражеских действий против России. Отдельную благодарность президент выразил росгвардейцам — участникам специальной военной операции.

Ранее он назвал Федеральную службу войск национальной гвардии России надежным звеном в системе безопасности страны.