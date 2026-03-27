Путин назвал Росгвардию надежным звеном в системе безопасности России

Росгвардия за 10 лет своей работы превратилась в надежное звено в системе безопасности. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на торжественном вечере по случаю юбилея ведомства в Государственном Кремлевском дворце.

Он напомнил, что при создании Росгвардии 10 лет назад в ее состав вошли бойцы внутренних войск МВД, ОМОН, СОБР и других структур, став ее мощной кадровой основой, благодаря своему опыту.

«Все эти годы Росгвардия постоянно наращивала свой профессиональный, оперативный, боевой потенциал. Стала надежным, необходимым звеном в системе обеспечения безопасности граждан, общества всей страны», — заявил Путин.

Президент добавил, что свой вклад Росгвардейцы внесли в борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованными преступными группировками. Боевые патрули следят за порядком на массовых мероприятиях.

«Под вашей защитой объекты стратегической инфраструктуры, специальные грузы на ключевых транспортных маршрутах, То, что значимо для государственного управления экономики, стабильного энергоснабжения предприятий. городов и поселков нашей большой страны», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что поздравляет всех, кто по праву считает этот день своим профессиональным праздником.

Росгвардия отмечает свой профессиональный праздник 27 марта. Эта дата связана с Днем внутренних войск МВД и восходит к дню создания Корпуса внутренней стражи императором Александром I.

С поздравлением к руководству и бойцам силовой структуры сегодня же обратился председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он назвал Росгвардию настоящей опорой государства и подчеркнул, что подмосковные подразделения работают слаженно и профессионально.