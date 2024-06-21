Проект об индексации выплат работающим пенсионерам поддержали в кабмине

Правительство России поддержало законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, приостановленной с 2016 года. Положительное заключение кабмина разместили в электронной базе Госдумы.

О возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года на пленарной сессии ПМЭФ 7 июня заявлял президент Владимир Путин. Глава государства призвал нижнюю палату парламента принять соответствующий закон уже в эту сессию.

Впервые Путин поручал кабмину подготовить предложения по возобновлению индексаций пенсий работающим пенсионерам осенью 2020 года. Но тогда решений по этому поводу не приняли.

Весной 2023 года глава Минтруда Антон Котяков указывал, что обсуждение этого вопроса индексации пенсий не снимается с правительственной повестки. В ноябре того же года замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев предложил кабмину вернуться к этой теме.

В пятницу, 21 июня, он разъяснил в своем Telegram-канале механизм индексации пенсий для работающих пенсионеров. Ее будут рассчитывать не от фактической пенсии, а той, которую человек должен был получать, если бы индексацию не приостанавливали.

Депутат подчеркнул, что недополученная пенсионером сумма никуда не пропадет — ее выплатят, когда человек перестанет работать.