Трихолог Галлямова указала на отсутствие прямых доказательств связи между курением вейпов и ранней сединой

За минувший год к врачам заметно увеличилось количество обращений от подростков в возрасте от 15 до 21 года, обеспокоенных появлением седины. Врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» , что прямых научных доказательств связи между курением вейпов и ранней сединой пока нет.

Однако использование электронных сигарет и других вейп-систем может косвенно способствовать преждевременному появлению седины.

По словам трихолога Галлямовой, процесс курения провоцирует оксидативный стресс в организме, который негативно сказывается на состоянии кожи и волосяных фолликулов. Хотя теоретически пар от вейпов способен ускорять потерю пигмента, утверждать это с полной уверенностью пока нельзя из-за отсутствия достаточного количества подтверждающих клинических исследований.

Специалист также подчеркнула, что на раннее поседение влияет целый комплекс различных факторов, которые могут накладываться друг на друга вместе с курением. Поэтому возлагать вину за седину исключительно на электронные сигареты было бы некорректно.