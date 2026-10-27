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    Приставы решили взыскать с Чубайса около 20 миллионов рублей

    Фото: Медиасток.рф

    Федеральная служба судебных приставов взыскивает с экс-главы Роснано Анатолия Чубайса около 20 миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы.

    Приставы открыли в отношении Чубайса более десятка исполнительных производств. Около 17,7 миллиарда рублей задолженности приходится на «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».

    Также с экс-главы Роснано взыскивают 2,1 миллиарда рублей исполнительского сбора.

    В апреле 2026 года ФССП открыла исполнительное производство против бывшего руководителя госкорпорации об аресте имущества на сумму около 5,5 миллиарда рублей.

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