Приставы решили взыскать с Чубайса около 20 миллионов рублей

Федеральная служба судебных приставов взыскивает с экс-главы Роснано Анатолия Чубайса около 20 миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Приставы открыли в отношении Чубайса более десятка исполнительных производств. Около 17,7 миллиарда рублей задолженности приходится на «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».

Также с экс-главы Роснано взыскивают 2,1 миллиарда рублей исполнительского сбора.

В апреле 2026 года ФССП открыла исполнительное производство против бывшего руководителя госкорпорации об аресте имущества на сумму около 5,5 миллиарда рублей.