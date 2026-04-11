Суд назначил новое заседание по иску «Роснано» к Чубайсу

РИА «Новости»: иск «Роснано» на 11,9 млрд рублей к Чубайсу рассмотрят 17 апреля

Арбитражный суд Москвы назначил на 17 апреля повторные предварительные слушания по иску «Роснано» к бывшему главе компании Анатолию Чубайсу и еще 12 экс-руководителям. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Компания потребовала взыскать с бывших топ-менеджеров 11,9 миллиардов рублей по делу, связанному с проектом Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Он стартовал в 2011 году. Только проект не достиг первоначальных целей.

Ранее, 1 апреля, суд удовлетворил ходатайство «Роснано» о рассмотрении спора в закрытом режиме. В определении суда сказано, что материалы дела содержат документы, относящиеся к коммерческой тайне компании.

Кроме того, суд допустил к участию в процессе прокуратуру Москвы. Представитель ведомства заявил, что спор затрагивает публичные интересы.

В декабре минувшего года Арбитражный суд принял решение об аресте активов экс-руководителей компании. В рамках дела о злоупотреблении полномочиями следователи провели выемки документов в Минфине и Минюсте.