Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров «Роснано» на 11,9 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал счета бывших топ-менеджеров АО «Роснано» по иску о взыскании 11,9 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщил «Интерфакс» .

Решение об аресте приняли по иску о взыскании убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти Crocus. Под блокировку попали деньги 13 бывших топ-менеджеров, в том числе Анатолия Чубайса.

Суд назвал арест необходимой обеспечительной мерой, так как ответчики находятся за рубежом, в связи с чем нет гарантий исполнения судебного решения.

Ранее следователи в рамках дела о злоупотреблении полномочиями топ-менеджерами «Роснано» провели выемки документов в Минфине и Минюсте. Они частично изучили предметы и бумаги.

Незадолго до этого у бывшего заместителя председателя правления «Роснано» Бориса Подольского обнаружили иностранное гражданство. По версии обвинения, он совершал финансовые махинации, работая в компании.