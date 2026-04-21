Приставы проведут очередной арест имущества Чубайса

ФССП открыла новое исполнительное производство против бывшего руководителя госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса об аресте имущества на сумму около 5,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС .

Арбитражный суд Москвы направил приставам документы по делу. Инстанция частично удовлетворила иск Роснано к Чубайсу и другим бывшим руководителям о взыскании 20,45 миллиона долларов и 3,9 миллиарда рублей, что по в сумме действующему курсу превышает 5,5 миллиарда рублей.

Это уже третье производство в отношении имущества Чубайса. До этого аналогичные дела открывали в апреле 2025-го и феврале 2026 года.

Ранее депутаты Госдумы попросили главу СК назначить проверку деятельности Чубайса на наличие преступлений. Также они обратились в Генпрокуратуру с призывом предоставить материалы по возбужденным против экс-главы «Роснано» уголовным делам.