Приставы привезли изъятых у владельца бутовских коз на подмосковную турбазу

Бутовский фермер Валерий Аникеев приехал на туристическую базу Karamat в городском округе Ступино, куда судебные приставы доставили изъятых у него коз на передержку. В общении с сотрудниками базы пенсионер заявил, что к ним у него никаких претензий нет, но поведением приставов мужчина недоволен.

Фермер заявил, что территория и вольеры для животных на туристической базе его полностью устраивают. Но пристав, забравший коз, превысил полномочия.

«Претензий ко мне не было. Он приехал, не сообщив. Он должен был за 10 дней сказать, когда и что. Я в больном состоянии. Ну нельзя так делать», — сказал Аникеев.

Фермер добавил, что главная претензия к нему заключалась в том, что у него не было автопоилки. Мужчина подчеркнул, что сам носил козам воду и менял три раза в день.

В ходе общения с сотрудниками турбазы Аникеев попросил их установить ограждение, чтобы его козы не смешивались с живущими у них.

О том, что судебные приставы забрали бутовских коз, стало известно в четверг, 17 июля. Владелец животных подчеркнул, что согласился с требованиями суда и все их выполнил, но приехавшие приставы не стали ничего выяснять, приехали без предупреждения и забрали животных.