«Да я сам с удовольствием бы отдал!» Владелец бутовских коз пожаловался на беззаконие

Судебные приставы изъяли у бутовского фермера Валерия Аникеева его коз, ставших достопримечательностью района. Сам владелец животных рассказал 360.ru о человеческой непорядочности и о том, что теперь угрожает его питомцам.

Фермер уточнил, что парнокопытных не отобрали насовсем, а взяли на временное содержание. Он согласился с решением суда, а вот приставы, по его словам, повели себя неправильно — не предупредили заранее о приезде и не проверили, устранил ли он недочеты.

Также мужчина рассказал, что некоторые козы беременны и, если их не подоить, у них разовьется мастит. Кроме того, приставы приехали к нему рано утром, не дав даже проснуться. Сейчас животных везут в Ступино.

«Да я сам с удовольствием бы отдал! Мне уже 18 лет недостает до ста, понимаете? Мне не надо, я с удовольствием их подарил бы всех. И люди просят. А другие бутовчане говорят: нет, нельзя. Это украшение нашего Бутова, понимаете! Это символ!» — добавил фермер.

В октябре Зюзинский районный суд предписал Аникееву обработать территорию, поменять забор и положить покрытие, в противном случае ему не разрешат содержать коз. Сам фермер заявил, что соблюдает закон и никогда не получал претензий от ветеринарных служб.