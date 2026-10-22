Международный форум «Всемирный день качества» пройдет в Москве 9–13 ноября

Москва примет VII Международный форум «Всемирный день качества» с 9 по 13 ноября 2026 года. Мероприятие организует Роскачество совместно с Минпромторгом России, Росстандартом и Росаккредитацией.

Участники обсудят управление качеством, цифровые технологии, пищевую безопасность и развитие регионов. Деловая программа охватит шесть направлений: системы менеджмента и аудит, искусственный интеллект и цифровую трансформацию, устойчивое развитие и ESG, здравоохранение, пищевую безопасность и региональное развитие.

Представители компаний и органов власти поделятся практиками управления, обсудят внедрение новых технологий и способы улучшения бизнес-процессов.

В 2025 году форум объединил более 250 спикеров из 28 стран, а его трансляцию посмотрели свыше 1,5 миллиона человек из 81 страны. Мероприятие также получило статус углеродно-нейтрального.

В 2026 году организаторы вручат награды победителям конкурсов «Лидер качества» и «Внедряй. Улучшай. Транслируй», а также присудят премию «Пряник за качество».