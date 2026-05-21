Волонтеры используют новое оборудование и беспилотник в поисках Усольцевых

«ЛизаАлерт»: Усольцевых будут искать с новым оборудованием и промышленным БПЛА

При возобновлении поисков пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых волонтеры используют новое оборудование. Об этом ТАСС рассказал региональный представитель отряда «ЛизаАлерт» Владислав Величко.

По его словам, они будут дорабатывать историю поиска семьи Усольцевых непосредственно на месте. Волонтеры применят новое оборудование, позволяющее исследовать горную местность. Раньше у них его не было.

«Новое оборудование позволяет летать нам дальше за счет, в первую очередь, увеличенного качества связи. На машине стоит мощная антенна, которая позволяет дрону летать за восемь километров и дальше», — сказал Величко.

Кроме того, в поисках пропавшей семьи задействуют промышленный беспилотник, эффективно работающий в любых погодных условиях. Это позволит более тщательно изучить район.

Помимо нового оборудования и БПЛА участники поисковой операции используют полноприводный автомобиль, в котором даже холодильник имеется. Так они смогут задерживаться на несколько дней на определенном участке местности.

Ранее сын пропавшей Ирины Усольцевой от первого брака Даниил Баталов заявил, что примет участие в поисках пропавшей семье, которые начнутся в начале июня.