Президент Лаоса приедет в Москву на парад Победы | 360°

Общество 04 мая 2024, 13:23 Президент Лаоса приедет в Москву на парад Победы Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию для участия в параде Победы Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию для участия в параде Победы 9 мая на Красной площади. Об этом ТАСС рассказали в посольстве страны в Москве.

«Можем сообщить о таком визите», — передали в диппредставительстве.

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В посольстве в Москвы также сообщили информационному агентству, что присутствовать на параде 9 мая будет президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

В параде Победы в Москве на Красной площади 9 Мая примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. Репетиции парада стартовали 26 апреля, генеральная пройдет 5 мая.

Для жителей и гостей столицы открыли выставку трофейной техники из зоны СВО. Она проходит в парке Победы на Поклонной горе с 1 по 31 мая.