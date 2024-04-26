Репетиция парада Победы началась в Москве | 360°

Общество 26 апреля 2024, 23:45 Репетиция парада Победы началась в Москве Военная техника приехала на репетицию парада Победы на Красной площади РИА «Новости»

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В Москве на Красной площади началась репетиция Парада Победы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Десятки единиц военной техники проехали по Тверской улице. Доступ на Красную площадь для посетителей ограничили. Там уже установили трибуны для гостей Парада Победы.

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В Москве участниками традиционного мероприятия станут свыше девяти тысяч человек и 75 единиц техники. Генеральная репетиция пройдет 5 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о приглашенных зарубежных гостях объявят позже.

Власти Крыма отпразднуют День Победы без крупных массовых мероприятий. Военный парад и акцию «Бессмертный полк» решили не проводить в целях безопасности.

Также салют и парад ко Дню Победы отменили в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин объяснил это соображениями безопасности, добавив, что акцент сделают на патриотических мероприятиях для детей и молодежи.