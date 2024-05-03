Более девяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве | 360°

Важное 03 мая 2024, 12:58 Более девяти тысяч человек примут участие в параде Победы в Москве Шойгу: участниками парада Победы в Москве станут более 9 тысяч человек РИА «Новости»

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В параде Победы в Москве на Красной площади 9 Мая примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу во время селекторного совещания.

По его словам, парады в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в семи городах-героях и 18 городах, где есть штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Всего в празднованиях задействуют около 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов военной техники и вооружения.

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«В главном военном параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. <…> Завершится парад пролетом авиационных групп „Русские витязи“ и „Стрижи“», — информировал Шойгу.

По его словам, в составе пешей колонны пройдут полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты от юнармейцов, суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, женщин-военнослужащих, казаков, а также сводный военный оркестр. По площади также прошествуют участники СВО.

Репетиции парада стартовали 26 апреля, генеральная намечается на 5 мая. В Кремле пообещали сообщить, будут ли на мероприятии присутствовать зарубежные лидеры.