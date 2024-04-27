Мир 27 апреля 2024, 19:14 «Насмехается». В Британии рассказали об ударе Путина по Западу DE: выставка трофейной техники ВСУ станет насмешкой России над Западом РИА «Новости»

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Российские власти насмехаются на Западом, организуя в Москве выставку трофейной техники НАТО с Украины. Об этом написало британское издание Daily Express.

«Выставку трофейного вооружения альянса рассматривают как насмешку президента РФ Владимира Путина над Западом после того, как США и Великобритания договорились о выделении военной помощи Киеву», — отметили в материале.

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Авторы статьи указали, что на выставке представят различные образцы бронетехники НАТО в идеальном состоянии. Речь идет об американских Bradley, британских Husky TSV, шведских CV90, французских AMX-10 RC и других бронемашинах.

Выставка техники, захваченной при проведении спецоперации на Украине, пройдет в парке Победы на Поклонной горе с 1 по 31 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о большом интересе к ней со стороны россиян.