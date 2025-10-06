Представитель Кашпировского назвал ересью слухи о госпитализации мага

Информация о якобы госпитализации известного врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского является ложной. Об этом 360.ru сообщил его директор Сергей.

«Ересь просто. Давно он уже никуда и ничего. Я только от вас услышал об этом. Тьфу-тьфу, все слава Богу. Ерунда какая-то», — заявил он.

По данным РЕН ТВ, психотерапевт поступил в одну из клиник в Москве, где ему предстоит курс лучевой терапии. По информации источника, у Кашпировского обострилось тяжелое онкологическое заболевание.

Кашпировский стал известен благодаря сеансам с якобы дистанционным лечением телезрителей. Позднее он стал объектом интереса общественников, призвавших проверить мага на предмет мошенничества и уклонения от уплаты налогов.