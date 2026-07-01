Российский рынок обеспечили топливом

Российский рынок обеспечен топливом, проблемы возникают в связи с перебоями с логистикой, однако их быстро устраняют. Об этом на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Быстро устраняются, мы в ежедневном режиме с нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие проблем, которые возникают», — сказал он.

Новак добавил, что ряд заводов находится на ремонте, но для загрузки дополнительных производственных мощностей делается все необходимое.

«В целом внутренний рынок обеспечен бензином и дизельным топливом. Накоплены были остатки», — заключил вице-премьер.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что Россия работает с другими странами по вопросу импорта нефтепродуктов. Поставки направлены на снижение ажиотажного спроса и стабилизацию отечественного рынка топлива.