Пранкерам Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле
Российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) вручили государственные награды. Об этом сообщило РИА «Новости».
Мероприятие состоялось 3 июля. Официальной информации о том, какой именно награды удостоили Вована и Лексуса, нет.
Но на фотографии, опубликованной в Telegram-канале кремлевского пула журналистов агентства, оба стоят с орденами Дружбы на груди.
Ранее пранкеры рассказали, что некоторые из разыгранных ими политиков сами оставляли им номера телефонов и даже обменивались с ними сообщениями после разговора.
Также они прокомментировали слухи о связях с российскими спецслужбами и работе в некоем наднациональном PR-агентстве.
В среду Вован и Лексус опубликовали видео пранка с бывшей госсекретарем США Хиллари Клинтон.