Пранкерам Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле

Российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) вручили государственные награды. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мероприятие состоялось 3 июля. Официальной информации о том, какой именно награды удостоили Вована и Лексуса, нет.

Но на фотографии, опубликованной в Telegram-канале кремлевского пула журналистов агентства, оба стоят с орденами Дружбы на груди.

Ранее пранкеры рассказали, что некоторые из разыгранных ими политиков сами оставляли им номера телефонов и даже обменивались с ними сообщениями после разговора.

Также они прокомментировали слухи о связях с российскими спецслужбами и работе в некоем наднациональном PR-агентстве.

В среду Вован и Лексус опубликовали видео пранка с бывшей госсекретарем США Хиллари Клинтон.