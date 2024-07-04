«Сами оставляют телефоны». Вован и Лексус рассказали, как дозваниваются президентам

Некоторые главы государств сами оставляют пранкерам свои номера телефонов и даже обмениваются с ними сообщениями после разговора. Об этом Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Молодые люди признались, что в основе их работы лежат три качества: эрудиция, актерское мастерство и журналистика. Эрудиция подразумевает глубокое погружение в сферу деятельности собеседника. Актерское мастерство помогает убедить его поверить звонящему, а журналистика — заинтересовать в разговоре. Фактор удачи в их работе тоже присутствует, но, по словам Лексуса, он минимальный. Еще один важный момент — ситуация, в которой происходит разговор.

«Вот ракета в Польше упала в свое время, несколько лет назад. И президенту Польши звонили все подряд: от президента США до генсека НАТО. Естественно, он принимал звонки как угорелый. И тут мы вклинились. Тут сразу щелкнуло в голове — если он сейчас сидит у телефона, то можно как раз прорваться к нему», — рассказал Столяров.

Пранкеры признались, что у них почти нет телефонов первых лиц — обычно взаимодействие с главами государств происходит через их офисы. Разговоры сейчас чаще всего ведутся в видеомессенджерах. Хотя некоторые собеседники сами оставляют пранкерам свои телефоны после разговора и даже обмениваются с ними сообщениями. Один раз ситуация была довольно комичной — бывший президент Польши, с которыми Вован и Лексус общались от имени Петра Порошенко, много раз перезванивал им и просил бывшего украинского лидера к телефону.